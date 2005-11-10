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Ajax, Arokodare esalta ter Stegen: "Para tutto, a volte ti viene voglia di prenderlo a pugni"

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 14:56Calcio estero
31.10.2026 14:56Calcio estero
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Tolu Arokodare racconta il suo ottimo momento all'Ajax e scherza sulle parate di Ter Stegen in allenamento. L'attaccante spera nel riscatto dal Wolverhampton.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tolu Arokodare si è già innamorato dell'Ajax. L'attaccante nigeriano di 25 anni, arrivato in prestito dal Wolverhampton, sta vivendo con grande entusiasmo la sua esperienza ad Amsterdam e crede anche nelle possibilità della squadra di conquistare il titolo. Intervistato da Het Laatste Nieuws, il centravanti ha parlato di alcuni dei compagni che lo hanno maggiormente impressionato, spendendo parole importanti per Julian Brandt ma soprattutto per Marc-André ter Stegen. Il portiere tedesco riesce infatti a mettere a dura prova Arokodare praticamente ogni giorno durante le sedute di allenamento.

Arokodare scherza: "Ter Stegen para così tanto che viene voglia di prenderlo a pugni"

Il nigeriano ha raccontato con ironia i duelli quotidiani con il portiere: "Ter Stegen mi fa impazzire durante gli allenamenti. A volte è francamente snervante vedere quanti tiri riesce a parare. Si comporta come se stesse aprendo la tasca per dirti che ti ha preso. Ti viene voglia di prenderlo a pugni", ha scherzato Arokodare. L'attaccante sembra essersi ambientato rapidamente in Olanda e guarda già oltre il prestito: il suo desiderio è quello di proseguire l'avventura con l'Ajax anche nella prossima stagione. Per farlo, il club di Amsterdam dovrebbe esercitare l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo, fissata intorno ai 20 milioni di euro.

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