Al Napoli basta McTominay nel primo tempo: a Cagliari lo 0-1 immediato regge fino al 45'

Il Napoli chiude in vantaggio il primo tempo all’Unipol Domus contro il Cagliari, al termine di una frazione iniziata fortissimo dagli uomini di Conte e poi diventata più sporca e combattuta col passare dei minuti. A decidere fin qui è il gol lampo di Scott McTominay, a segno dopo appena due minuti sugli sviluppi di calcio d’angolo: Politano mette dentro, Buongiorno colpisce, Caprile respinge sul palo e lo scozzese è il più rapido a ribadire in rete per lo 0-1.

L’avvio è tutto azzurro, con Politano pericoloso su punizione e McTominay vicino al raddoppio di testa. Il Napoli però cala d’intensità e il Cagliari prende coraggio, rendendosi pericoloso al 19’ con Esposito, bravo a sfruttare un errore di Olivera ma impreciso nel diagonale. I rossoblù protestano anche per un contatto sospetto in area, mentre Lobotka finisce sul taccuino dell’arbitro, ammonito.

Nella fase finale della prima frazione gli ospiti controllano senza creare molto, rischiando però nel finale: al 36’ decisivo Milinkovic-Savic, autore di una doppia parata su Zé Pedro e su Esposito che mantiene il Napoli avanti all’intervallo. A pochi minuti dal giro di boa, ancora McTominay pericoloso, con una conclusione da fuori area che termina però a lato. Si va al riposo sullo 0-1 all'Unipol Domus