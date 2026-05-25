Ufficiale Il Napoli saluta Antonio Conte. Il club azzurro sui suoi social: "Grazie, mister"

Antonio Conte lascia il Napoli, adesso la notizia è di fatto ufficiale. Non ci sono comunicati, almeno per adesso, ma solamente un post pubblicato sui profili social del club campano che, cosa già di fatto anticipata dalla conferenza stampa congiunta di ieri con il suo presidente De Laurentiis, conferma l'addio agli azzurri del tecnico salentino, nonostante un anno ancora vigente sul suo contratto.

Si esaurisce dopo due anni completi l'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Nella quale è stata scritta una pagina di storia per il club partenopeo, che al primo anno con il tecnico salentino ha saputo conquistare uno Scudetto che non tutti si aspettavano. Meno fortunata la seconda stagione, quella che si è conclusa con il successo di misura, in cui comunque il Napoli di Conte ha portato a casa un altro trofeo, la Supercoppa Italiana.

Nella conferenza stampa congiunta di ieri, dopo la vittoria sull'Udinese, è stato lo stesso Conte a dare una versione dei fatti sul perché se ne vada da Napoli: “Ho visto delle situazioni che non mi piacevano. Bisogna prendersi le palle in mano e dirle le cose, perché io di fare campionati anonimi non l’ho mai fatto né mai li farò, né mai penserò di accompagnare il famoso morto, che sia il Napoli o altre. Ero pronto a farmi da parte, sicuramente qualche innesto non è entrato in sintonia con il vecchio gruppo e si erano create dinamiche molto difficili. C’è stato un momento in cui era giusto denunciare e prendersi le responsabilità".