Alcuni calciatori avrebbero perplessità sulla ripartenza. Ma l'AIC difficilmente cambierà rotta

L’AIC, associazione italiana calciatori, ha sempre mantenuto pubblicamente la propria linea: “Vogliamo tornare a giocare”. Secondo il Corriere dello Sport, però, esiste un gruppo di calciatori che continua ad avere dubbi in merito. Le domande che si fanno questi giocatori riguardano la quasi certa necessità di restare in ritiro prolungato per evitare contatti (e quindi potenziali contagi) con gli esterni, così come la possibilità di eseguire tamponi ripetuti a distanza di giorni. L’AIC in questi giorni sta raccogliendo eventuali timori dei calciatori, ma secondo il quotidiano difficilmente cambierà rotta visto che in caso di stop voluto dalla categoria si andrebbe incontro al taglio degli stipendi da parte dei club.