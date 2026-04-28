All'improvviso Upamecano: il Bayern prova a tornare in partita, è 5-3 al 65'
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All'improvviso torna in partita il Bayern. Dormita della difesa del Paris Saint-Germain sul cross di Kimmich dalla trequarti, Dayot Upamecano svetta più in alto di tutti e non lascia scampo a Safonov. Al Parc des Princes il punteggio è ora 5-3, e mancano ancora 25 minuti al 90'.
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