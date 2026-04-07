Upamecano pazzo di Olise: "Può diventare una leggenda e vincere il Pallone d'Oro"

Stagione da incorniciare per Michael Olise, protagonista assoluto con il Bayern Monaco. L’esterno offensivo francese, classe 2001, sta vivendo un’annata straordinaria, con numeri che parlano da soli: 16 gol e 28 assist in 40 presenze, cifre che lo consacrano tra i giocatori più decisivi d’Europa. Le sue prestazioni non stanno passando inosservate, né agli addetti ai lavori né ai compagni di squadra. Tra i più entusiasti c’è Dayot Upamecano, che ai microfoni di Canal+ ha speso parole importanti per il connazionale, arrivando a prospettare per lui un futuro da leggenda del calcio.

"Può fare la differenza in qualsiasi momento", ha spiegato il difensore, sottolineando quanto sia complicato affrontarlo anche in allenamento."È un giocatore incredibile, ma soprattutto ha una fame enorme. Fuori dal campo è una persona che mi somiglia: è uno che lavora tanto". Un talento puro, ma soprattutto un lavoratore instancabile: qualità che, secondo Upamecano, potrebbero portarlo ai vertici assoluti del calcio mondiale.

Non manca neppure un riferimento ambizioso al Pallone d'Oro: un traguardo che oggi può sembrare lontano, ma che, continuando su questa strada, potrebbe diventare concreto negli anni a venire: "Se dovesse continuare così, può diventare una leggenda del calcio. Il Pallone d’Oro? In futuro, sì".