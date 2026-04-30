Lancio di oggetti in tribuna al Parc des Princes, colpito un parente di Upamecano

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, un episodio grave avrebbe macchiato la semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, terminata 5-4 al Parco dei Principi.

Un familiare del difensore Dayot Upamecano sarebbe rimasto ferito sugli spalti dopo essere stato colpito al volto da una bottiglia di vetro. L’impatto avrebbe provocato una ferita con sanguinamento evidente, tanto da richiedere l’intervento del personale di sicurezza dello stadio. A supporto della ricostruzione, il giornale tedesco cita anche un video circolato sui social, in cui si vede un giovane con il volto insanguinato mentre viene assistito e accompagnato fuori dalla tribuna, tra l’allarme degli altri spettatori presenti nella stessa area.

Bild riferisce inoltre che non si tratterebbe di un episodio isolato: nella stessa zona dello stadio sarebbero stati lanciati più oggetti nel corso della partita, colpendo i settori in cui erano presenti familiari e invitati dei giocatori del Bayern. L’incontro aveva anche un forte valore personale per il giocatore, che ha segnato durante la gara e ha vissuto un momento speciale anche per la presenza di amici e conoscenti, alcuni dei quali provenienti dal suo quartiere d’origine a Évreux, lo stesso di Ousmane Dembélé.