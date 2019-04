All'Olimpico ci si diverte. Roma-Fiorentina è 1-1 all'intervallo

© foto di www.imagephotoagency.it

Bel rimo tempo all’Olimpico fra Roma e Fiorentina. 1-1 il risultato al termine dei primi 45 minuti, maturato grazie alle reti di German Pezzella e Nicolò Zaniolo arrivate in rapida sequenza prima del quarto d’ora.

Inizia meglio la squadra di Pioli, propositiva e vogliosa di sfruttare i varchi lasciati dalla difesa giallorossa priva di Florenzi e Manolas. E infatti al 4’ Dabo serve Benassi che calcia dal limite e trova la pronta risposta di Mirante. Il portiere della Roma è bravo anche al 12’ sul tiro strozzato di Muriel, ma dall’angolo seguente ecco il vantaggio gigliato con Pezzella, bravo a staccare fra Fazio e Kolarov.

La Roma non si scompone e trova subito il pareggio. Sugli sviluppi della battuta a centrocampo la palla arriva a Dzeko che sventaglia per Kluivert. L’olandese salta Biraghi e mette in mezzo, sul pallone si avventa Zaniolo che anticipa proprio Pezzella e gira in modo splendido sul secondo palo trovando il pareggio.

La gara come detto è bella e vive di fiammate. Dopo il pari la Roma si fa vedere, è il 20’, con Dzeko servito da Kolarov dopo una bella discesa mancina. La Fiorentina risponde con Muriel, sempre pericolosissimo col pallone fra i piedi: il colombiano recupera un bel pallone sulla trequarti, alza la testa e calcia da lontanissimo. Ma il palo gli nega la gioia del gol, al 24esimo.

Nella seconda parte di frazione i ritmi calano leggermente, ma le azioni non mancano: Dzeko scalda le mani di Lafont col mancino, da lontano. Gerson calcia fuori dal limite giallorosso. E con un paio di calci da fermo non sfruttati dalla Fiorentina il primo tempo, un bel primo tempo, si chiude sull'1-1.