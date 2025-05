Ufficiale All'Udinese 13 milioni: Nehuen Perez acquistato dal Porto, fissata subito una clausola

vedi letture

Il Porto pagherà 13,3 milioni di euro all’Udinese per acquistare definitivamente il 90% del cartellino di Nehuen Perez. L'annuncio arriva direttamente dal club portoghese in merito al centrale argentino che ha giocato per i biancoblu in prestito questa stagione. Il Porto "e il calciatore argentino sono ora legati da un contratto valido fino a giugno 2029, con una clausola rescissoria fissata a 60 milioni di euro", si legge dal comunicato.

Il Porto aveva deciso di pagare 4,1 milioni di euro per strappare Nehuen Perez in prestito. Ora, l’investimento complessivo (tra prestito e riscatto) per il classe 2000 ammonta a 17,4 milioni di euro, rendendo Pérez il secondo difensore centrale più costoso nella storia del Porto, dietro solo a David Carmo, riferisce il quotidiano A BOLA. In questa stagione l'ormai ex giocatore dell'Udinese ha collezionato 37 presenze con i Dragões in stagione ed è il secondo giocatore della rosa - dietro solo a Diogo Costa - per numero di minuti giocati quest’anno, vale a dire 3162.

Il comunicato ufficiale

"Il Porto ha esercitato l’opzione di acquisto del 90% del cartellino dell’internazionale argentino Nehuén Pérez. Il club portoghese ha attivato l’opzione di acquisto prevista nel contratto di prestito stipulato con l’Udinese, acquisendo così in maniera definitiva i diritti sportivi e il 90% dei diritti economici del giocatore per la somma fissa di 13,3 milioni di euro.

Si comunica inoltre che il club e l’atleta argentino hanno firmato un contratto valido fino a giugno 2029, con una clausola rescissoria fissata a 60 milioni di euro. L’Udinese si farà carico del contributo di solidarietà dovuto a terze parti, mentre il Porto dichiara che il trasferimento è avvenuto senza l’intervento di intermediari".