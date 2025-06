TMW Milan, colpo Ricci: il centrocampista sarà rossonero, al Torino 23 milioni più bonus

vedi letture

Samuele Ricci è un nuovo giocatore del Milan. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il Torino aveva l'esigenza di chiudere quest'operazione entro la giornata di lunedì così da poter avere liquidità importante da immettere in questo calciomercato estivo per rinforzare la rosa di Marco Baroni in vista della prossima stagione, e così è stato. La fumata bianca è arrivata poco fa.

Lato calciatore era già tutto pronto, con Ricci che non vede l'ora di vestire la maglia rossonera al punto da voler tornare in Italia delle ferie per sostenere le visite mediche con il Diavolo. Continuano incessanti i contatti tra il Milan e il Torino per Samuele Ricci. Stando a quanto riportato negli scorsi giorni dalla redazione di MilanNews.it, l'accordo tra le due società si dovrebbe raggiungere per una cifra pari a 25 milioni di euro bonus compresi, quindi 23 di parte fissa e due di bonus.

Samuele Ricci, centrocampista italiano classe 2001, è diventato un elemento cardine del centrocampo del Torino. Nella stagione 2024-2025, ha collezionato 35 presenze in Serie A, fornendo 1 assist e giocando oltre 2.500 minuti, confermando la sua centralità nel modulo tattico granata. A queste si aggiunge 1 presenza in Coppa Italia. Dal suo arrivo al Torino nel gennaio 2022, ha totalizzato 101 presenze con la maglia granata (tra Serie A e Coppa Italia), affermandosi come un mediano dinamico, con buone capacità di recupero palla e di impostazione.