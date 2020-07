Alla Samp bastano due rigori di Ramirez per piegare il Lecce. E Quagliarella punta il rientro

La Sampdoria porta a casa 3 fondamentali punti per la corsa salvezza. Un successo, quello di Lecce, arrivato contro una diretta concorrente e che permette agli uomini di Ranieri di fare un importante balzo in avanti salendo a +4 dal terzultimo posto occupato proprio dai salentini.

Ramirez man of the match - La partita del Via del Mare ha un protagonista assoluto su tutti, ovvero Gaston Ramirez. Grazie alla sua doppietta su rigore la Samp torna in Liguria con la vittoria, anche se Ranieri predica calma. Intanto, però, da domenica dovrebbe tornare a disposizione, almeno per la panchina, anche Fabio Quagliarella.