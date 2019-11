Allan come ai bei tempi, la difesa del Napoli resiste: I voti di TMW

Fonte: inviato a Liverpool

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

LIVERPOOL-NAPOLI 1-1

(65’ Lovren; 21’ Mertens)

Meret 5,5 - L’errore in uscita rischiava di costare caro. A parte quell’episodio, attento e presente in tutte le altre circostanze.

Maksimovic 6,5 - Ha di fronte il giocatore più ispirato del Liverpool, Mané, e in qualche modo lo contiene. Qualche sbavatura c’è, ma stasera è concessa.

Manolas 7 - L’ultima volta qui ad Anfield aveva preso un’imbarcata. Si vendica con una prestazione sontuosa, grintosa, precisa.

Koulibaly 7,5 - Il salvataggio sulla linea vale un gol. Sceglie decisamente la serata giusta per riscattare qualche incertezza stagionale: è tornato K2, una vetta quasi impossibile da scalare.

Mario Rui 6 - Il più in difficoltà a inizio gara, se la cava anche lui contro un avversario che definire insidioso sarebbe poco.

Di Lorenzo 6,5 - Da Matera ad Anfield: che scalata. Regge l’impatto col tempio dei Reds e sforna anche l’assist per il gol dell’1-0. Nella ripresa cala col passare dei minuti.

Allan 7 - Come tutto il Napoli, getta il cuore oltre l’ostacolo. Ringhia e combatte come ai bei tempi. Aveva un po’ di rabbia da smaltire, la scarica bene sugli avversari.

Zielinski 6,5 - Prima tempo superlativo, secondo di sofferenza e grinta. Esce stremato, dopo aver lottato su ogni pallone. Forse non si vede sempre, ma è diventato uno dei due-tre giocatori indispensabili a questo Napoli.(Dall’85’ Younes s.v.).

Fabian 6,5 - Recuperato, gioca 90 minuti e negli ultimi qualcosa concede a livello fisico. Ha la qualità e anche il fisico per fronteggiare i campioni d’Europa, o magari giocarci un giorno. Forse gli manca l’acuto, ma gran partita.

Mertens 7,5 - Il gol nasce da un contrasto aereo vinto con Van Dijk. Vi risparmiamo il racconto del mismatch. È l’anima di questo Napoli, ne rimane per distacco il miglior giocatore. Sulla rete subita, l’unica responsabilità è di chi ha lasciato che a saltare su Lovren fosse lui. Gioca da solo per 72 minuti. (Dall’81’ Elmas s.v.).

Lozano 5 - Giusto non smettere di crederci, per carità. Però è l’ennesima prestazione anonima del messicano. Sembra fuori sincro, rispetto alla squadra e rispetto al compagno: a Mertens lascia sia il lavoro pulito che quello sporco. Nota stonata. (Dal 72’ Llorente 6,5 - Invocato dai tifosi, entra per provare ad alzare il Napoli, in tutti i sensi).