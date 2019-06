Allenatore Juve: Paratici ha le idee chiare. Sponda Adidas per Pogba

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando si conoscerà il nome del nuovo tecnico della Juventus? “Non c'è un tempo limite, stiamo lavorando e siamo molto tranquilli", parola di Fabio Paratici. Il direttore dell’area tecnica bianconera ieri ha parlato a margine del Football Leader 2019, chiarendo l’aspetto principale sulla vicenda allenatore: “Abbiamo le idee molto chiare. Stiamo lavorando, ci vuole un attimo di tempo. Come ho già detto abbiamo un range di nomi, non un solo nome”.

La dichiarazione rischierebbe di alimentare le speranze legate al sogno Guardiola, in ottica esclusione dalle coppe europee per il Manchester City che potrebbe arrivare a inizio della prossima settimana. Conoscendo Paratici, però, difficilmente avrebbe staccato la spina in questi giorni senza avere la piena serenità di aver portato a termine la questione allenatore. I suoi giorni di vacanza a Capri, rispolverando i ricordi di quelle stagioni vissute da giocatore tra Savoia e Giuliano con alcuni vecchi amici che lo hanno visto molto tranquillo, lasciano pensare che le cose siano state abbondantemente pianificate. Quantomeno, nell’uno e nell’altro senso.

Sul versante Sarri – senza escludere una terza ipotesi al momento difficile – continuano ad arrivare conferme: il tecnico toscano attende solo una chiamata della Juve, con la quale avrebbe già un accordo di massima. Non resta che attendere, dunque. Anche perché l’arrivo di Sarri potrebbe essere legato a quella di un giocatore di grossa caratura, e quì a farsi sempre più largo è il nome di Paul Pogba, già testimonial Adidas che è anche sponsor tecnico della Juve.

L’operazione con il Manchester United potrebbe coinvolgere Douglas Costa: non è un caso, infatti, che nelle ultime ore i bianconeri abbiano intensificato il pressing su Chiesa. Rinnovo contrattuale invece per Bentancur: il centrocampista uruguayano resterà in bianconero fino al 2024.