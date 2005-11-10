Alvini: "Il Sassuolo resta più forte di noi. Obiettivo? Solo uno, mantenere il Frosinone in A"

Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, ha analizzato a Sky Sport la vittoria dei suoi giallazzurri contro il Sassuolo per 4-2 nell'anticipo della settima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore dei ciociari.

L'analisi di Alvini

Sulla vittoria del Frosinone: "Abbiamo un'idea precisa di gioco. Il Sassuolo è una grande squadra e stasera abbiamo deciso di attaccarla portandola il meno vicino possibile all'area di rigore. Io dico sempre ai miei di godere del nostro modo di giocare, oggi l'hanno fatto e il merito è loro".

Su Raimondo: "Antonio lavora forte. Quando il direttore Castagnini mi ha parlato di Raimondo, io ho detto subito di sì. Ha lavorato tanto per migliorare alcuni particolari del suo modo di giocare, questo sta dando dei frutti. È un calciatore velenoso, con qualità tecniche, che si sacrifica, sa fare gol e gioca coi compagni... Gli auguro di avere la voglia di essere sempre ambizioso e determinato".

Sulla reazione di stasera: "A Napoli abbiamo pensato più ognuno per conto suo, oltre a correre un po' meno quando la palla ce l'avevano loro. Siamo stati meno squadra e per oggi abbiamo corretto proprio questo insieme al mio staff. È stato un discorso di lavoro settimanale, per migliorare quelle scelte lì. Il Napoli in ogni caso è superiore a noi, come lo è anche il Sassuolo. Coi neroverdi serviva una prova perfetta, che poi perfetta non è stata perché abbiamo commesso degli errori nel primo tempo".

Sulle ambizioni del Frosinone: "È prematuro. La Serie A è un palcoscenico dove ancora, me compreso, dobbiamo dimostrare di essere all'altezza. Pensiamo prima a raggiungere un obiettivo che sarebbe straordinario, come la salvezza, oltre a valorizzare i calciatori e far divertire il nostro pubblico. Questa è la strada da percorrere. Poi qualche campionato l'abbiamo vinto negli anni... Vedremo più avanti ciò che sarà, ma l'obiettivo è uno solo: mantenere il Frosinone in Serie A".