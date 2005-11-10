Frosinone, i convocati di Alvini per il Parma: torna bomber Raimondo, c'è anche Grillitsch
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 18:45Serie A
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27.11.2026 18:45Serie A
Recupero a dir poco prezioso per i giallazzurri, che nel 13° turno di Serie A potranno finalmente tornare a contare sul loro centravanti.
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Sono 26 i calciatori convocati da mister Massimiliano Alvini per la gara Frosinone-Parma in programma domani alle ore 15.00 allo Stadio ‘Benito Stirpe’, valida per il tredicesimo turno di Serie A. Torna bomber Antonio Raimondo e recupera anche Florian Grillitsch. Di seguito l’elenco completo dei giallazzurri.
I convocati del Frosinone per il Parma
Portieri: Desplanches, Palmisani, Pisseri.
Difensori: Akpoguma, Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato, Terzic.
Centrocampisti: Caló, Cichella, El Azzouzi, Grillitsch, Hasa, Masini, Schmid.
Attaccanti: Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Zerbin.
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