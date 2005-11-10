Il ritorno di Antonio Raimondo tra i convocati per la sfida con il Parma, in programma domani alle ore 15 e valida per il tredicesimo turno di Serie A, è una notizia a dir poco importante per tutto il mondo Frosinone. Prima dello stop per la distorsione alla caviglia (lesione multilegamentosa contusivo‑distorsiva) rimediata al 30' della gara contro il Torino, il classe 2004 aveva disputato infatti tutte le prime dieci giornate di campionato, sempre da titolare, realizzando otto reti in 762 minuti.

Sei vittorie e ben 24 gol segnati con Raimondo in campo

Con Raimondo in campo, il Frosinone - guardando solo al campionato - ha raccolto sei vittorie, due pareggi e due sconfitte: 20 punti in dieci partite, con 24 gol segnati e 14 subiti. I successi sono arrivati contro Fiorentina, Venezia, Como, Sassuolo, Lecce e Torino; i pareggi contro Genoa e Atalanta, mentre le sconfitte sono state contro Juventus e Napoli. La squadra di mister Massimiliano Alvini, anche grazie al suo numero 9, ha viaggiato così a una media di due punti a partita, segnando 2,4 reti di media. Mica male.

Due sconfitte, un gol fatto e ben sei reti subite senza Raimondo

Senza Raimondo, nelle due gare successive, il bilancio è stato invece assai negativo: sconfitta per 1-0 a Cagliari e pesante ko per 5-1 sul campo del Milan, con un solo gol realizzato e ben sei incassati. Il campione preso in esame è limitato e non dimostra ovviamente un rapporto di causa-effetto, ma fotografa senza alcun dubbio quanto sia mancato al Frosinone il suo miglior finalizzatore. Il ritorno tra i convocati per il Parma restituisce una soluzione fondamentale, con la cautela necessaria per un giocatore appena rientrato e, al contempo, tanta voglia di riprendere il percorso interrottosi sfortunatamente il 1° novembre.