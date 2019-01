Ancelotti: "Allan non è convocato, ma rimarrà e sarà importante per noi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti ha esordito parlando del mercato e della posizione di Allan nella conferenza stampa di oggi ( clicca qui per seguirla LIVE ), ecco le sue parole: "Allan non è nei convocati per domani, la sua settimana è stata travagliata, quindi lo teniamo qui ad allenarsi e lo prepariamo per la partita di martedì. L'unica cosa che so è che rimane, fortunatamente, niente di più. E' un giocatore importante per noi e lo sarà sempre di più. Anche Rog non è tra i convocati e lì il discorso è diverso, la sua posizione è ancora incerta, c'è la volontà di mandarlo a giocare in prestito ma alle condizione del Napoli. Su Allan è sempre stato tutto molto chiaro, non c'era la necessità di venderlo, il PSG lo voleva ma poi ci sono condizioni e trattative. Difficile trattenere chi vuole partire? La società avrebbe accolto le esigenze del giocatore di trasferirsi se ci fossero state le condizioni, ma il giocatore ne è consapevole e non avremo problemi".