Anche la Sampdoria mette nel mirino Keita Balde. Ma prima deve uscire Ramirez

Per la Sampdoria l'obiettivo di mercato si chiama Keita Balde (che piace anche alla Fiorentina). L'operazione - riporta Sky Sport - però non è semplice: Ramirez non ha ancora trovato l'accordo con il Verona di Juric e alla Sampdoria servirebbe chiudere una cessione per liberare il posto all'ex calciatore della Lazio e dell'Inter ora al Monaco. Tutto bloccato quindi, per il momento.