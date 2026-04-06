Anche Raspadori si unisce alla festa Atalanta a Lecce: mancino potente e 0-3
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C'è spazio per festeggiare anche per Giacomo Raspadori, autore del gol dello 0-3 tra Lecce e Atalanta. Al 73' segna anche l'attaccante, che risolve una lunga azione dei nerazzurri nell'area di Falcone, conclusa con una conclusione potente sotto la traversa con il mancino da parte dell'ex Napoli e Sassuolo, che di fatto fa calare il sipario in anticipo sulla contesa del Via del Mare.
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