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Juventus, non ci sarà Di Gregorio all'esordio in Serie A. Senza sostituto, pronto Perin

Juventus, non ci sarà Di Gregorio all'esordio in Serie A. Senza sostituto, pronto Perin TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 19:15Serie A
La gestione dell'uscita del portiere titolare degli ultimi due anni è una delle priorità del presente bianconero. Di sicuro però non giocherà col Frosinone.

Ora che il colpo Lucumi è stato completato, la Juventus si appresta a stringere il cerchio per trovare un nuovo portiere che prenda il posto di Michele Di Gregorio, dopo che il prestito di Suzuki post-acquisto del PSG è del tutto naufragato già da ieri.

Di Gregorio è ancora lì

Rimane in corsa la candidatura di Vicario, ma allo stesso tempo i bianconeri devono fare i conti con il loro parco portieri attuale e con la gestione dell'uscita di Di Gregorio, per il quale ancora non si è fatto avanti nessuno in maniera così decisa, per quanto degli interessamenti siano emersi, sia in Italia che all'estero.

Per il Frosinone si scalda Perin

In ogni caso, però, la Juventus - che tra 9 giorni scende in campo contro il Frosinone, inaugurando così il proprio cammino nella Serie A 2026/27 - esordirà in campionato con un portiere diverso da Di Gregorio. Non ci sono possibilità che sia l'ex Monza tra i pali contro i ciociari: se non sarà già arrivato il nuovo portiere dal mercato, allora toccherà a Mattia Perin scendere in campo e difendere la sua squadra. Anche perché la sua posizione, da secondo ma sempre pronto all'uso, non appare invece assolutamente in discussione.

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Fonte Camillo Demichelis

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