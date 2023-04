Anche Seedorf promuove Brahim Diaz nel Milan: "Saltare l'uomo fa la differenza"

L'ex centrocampista rossonero Clarence Seedorf, intervenuto a Prime Video dopo la sfida vinta dal Milan col Napoli in Champions, ha parlato così del rendimento super di Brahim Diaz: "Saltare l’uomo fa la differenza. Uno può fare mille passaggi e non creare un’occasione. Ci vogliono giocatori che si prendono la responsabilità, come hanno fatto Leao e Diaz in occasioni del gol. Quando succede qualcosa di speciale è perché qualcuno ha saltato l’uomo”, le dichiarazioni dell'olandese.