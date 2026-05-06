Seedorf: "Il PSG ha mostrato capacità di difendere, oggi. Troppi errori del Bayern"

Il pareggio sul campo del Bayern Monaco che ha permesso al Paris Saint-Germain di festeggiare la qualificazione alla seconda finale di fila di Champions League è stato commentato subito dopo il termine della partita su Prime Video.

Presente all'Allianz Arena per raccontare la partita per l'emittente in streaming, l'ex centrocampista Clarence Seedorf ha così parlato del match: "Tanti meriti da parte del Bayern sul gol di Dembele, lui abbiamo già visto negli ultimi anni che sa fare la differenza nella partite importanti. Però su quel gol il centrale e il terzino si muovono male, e poi in area nessuno marca Dembele. Il PSG oggi ha mostrato molta più capacità di difendere e attenzione nell'arco di tutta la gara. E poi ho visto troppi errori tecnici del Bayern".