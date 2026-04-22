Ancora un quarto d'ora per evitare i rigori: resiste l'1-1 tra Atalanta e Lazio
TUTTO mercato WEB
Finito il primo tempo supplementare, ancora 1-1 tra Atalanta e Lazio nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Altri 15 minuti e, se il risultato non si schioderà dal pareggio, saranno i calci di rigore a decretare la sfidante dell'Inter nella finale del 13 maggio prossimo.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Il più grande disastro del calcio mondiale: il Chelsea è l'esempio di come non gestire un club. 1,7 miliardi spesi sul mercato, l'ennesimo esonero e tanti talenti gettati al vento
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
La finale di Coppa Italia sarà solo il primo atto. Inter-Lazio sarà (a breve) anche la finale di Supercoppa
Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
"Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
La finale di Coppa Italia sarà solo il primo atto. Inter-Lazio sarà (a breve) anche la finale di Supercoppa
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile