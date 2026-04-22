Ancora un quarto d'ora per evitare i rigori: resiste l'1-1 tra Atalanta e Lazio

Finito il primo tempo supplementare, ancora 1-1 tra Atalanta e Lazio nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Altri 15 minuti e, se il risultato non si schioderà dal pareggio, saranno i calci di rigore a decretare la sfidante dell'Inter nella finale del 13 maggio prossimo.