Arbitri, Messina farà da ponte fra CAN e Serie A. Ma resta aperta la questione De Marco

Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato dei problemi all'interno del mondo arbitrale riguardanti la figura di Andrea De Marco: l'ex fischietto era stato nominato referente per i rapporti fra la CAN e i club di Serie A, ma il designatore Daniele Orsato non lo ha mai scelto (chiedendo la nomina di Abbatista) e così De Marco ancora, pur essendo in carica, non ha un ruolo operativo.

I club di Serie A così non hanno un interlocutore con cui discutere delle varie questioni arbitrali, ma secondo il Fatto Quotidiano nelle ultime ore ci sarebbero stati sviluppi. Nello specifico, a fare da ponte fra CAN e Serie A, sarà Domenica Messina, attuale direttore tecnico dell'AIA che assumerà anche questa delega. Sullo sfondo resta comunque De Marco, titolare formalmente del ruolo ma mai realmente coinvolto da Orsato nelle dinamiche del mondo arbitrale.