De Marco c'è, ma non si sente: Orsato voleva Abbattista e non coinvolge il referente coi club

Andrea De Marco è formalmente il referente della FIGC per i rapporti tra la CAN e i club di Serie A, ma il suo incarico, a oltre un mese dalla conferma, non ha ancora trovato una reale applicazione. Il nodo è soprattutto interno alla nuova struttura arbitrale: il designatore Daniele Orsato non aveva indicato De Marco come propria prima scelta e finora non lo ha coinvolto nel lavoro della CAN.

Orsato puntava su Abbattista

Il nuovo designatore avrebbe preferito Eugenio Abbattista, con cui aveva già lavorato in Serie C. FIGC e Serie A, però, hanno espresso una scelta differente, preferendo la conferma di De Marco, già titolare dello stesso ruolo nella passata stagione, all'ex assistente.

Un incarico ancora sulla carta

Il fatto che De Marco non partecipi ai raduni non rappresenta una novità assoluta nel suo modo di interpretare un ruolo delicato, ma il punto è un altro: non risulta ancora inserito nel circuito operativo costruito da Orsato. La FIGC lo considera pienamente in carica; la CAN, almeno finora, ha continuato a funzionare senza coinvolgerlo davvero.