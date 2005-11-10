È arrivata l'occasione per Di Gregorio. Seconda chance al Bournemouth, un mese dopo

Non è certo finita bene la storia tra Michele Di Gregorio e la Juventus, ma i primi mesi in Inghilterra potevano andare certamente meglio. Marco Rose, tecnico del Bournemouth, ha fatto capire chiaramente che il titolare delle cherries non è l'italiano a cui non resta che aspettare la sua chance cercando di metterlo in difficoltà. Cosa che si auspica anche la Juve, considerando il diritto di riscatto fissato a 12.7 milioni più altri 1.5 di eventuali bonus.

Una sola presenza, in Coppa di Lega

Ed ecco che arriva, la sua chance: titolare in Europa League contro il Milan, partita per nulla banale per un giocatore che è di proprietà della Juventus e cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. Prima di stasera il portiere ha giocato una sola volta, nella competizione meno rilevante ossia la Coppa di Lega. 8 settembre, contro il Lincoln City, squadra di Championship, ha mantenuto la porta inviolata ma ha dovuto compiere una sola parata.

Il titolare è Petrovic

Il numero uno delle cherries è Djordje Petrovic che ha giocato tutte le partite in Premier League e anche le prime due d'Europa League. Del resto per il serbo il club ha investito un anno fa quasi 30 milioni di euro. Ma perché allora è stato preso Di Gregorio? Lo ha spiegato il direttore sportivo Tiago Pinto: "Volevamo dare al nostro allenatore la possibilità di scegliere tra due portieri di alto livello. Quando si rappresenta un club come la Juventus, ci sono momenti buoni e momenti cattivi, pressioni totalmente diverse. Quando si è presentata l'opportunità di ingaggiarlo, non ci abbiamo pensato due volte".