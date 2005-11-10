Zero presenze in Premier, due in Europa: Di Gregorio-Bournemouth, l'amore non è sbocciato

Michele Di Gregorio ha vissuto una prima parte di stagione da semplice comparsa al Bournemouth. Il portiere italiano, passato dalla Juventus al club inglese a fine agosto, non sta vivendo certamente la stagione che avrebbe sperato di vivere nel momento in cui è salito sull'aereo per la Gran Bretagna e dopo appena due mesi, qualcosa in più, è già arrivato il tempo delle prime riflessioni sul futuro, sempre che poi le cose non cambino nel giro dei prossimi mesi.

Zero presenze in Premier League, solo quattro quelle totali

Arrivato al Bournemouth lo scorso 25 agosto, Di Gregorio non ha infatti ancora esordito in Premier League: il titolare inamovibile è Djordje Petrovic e l'estremo difensore italiano ha raccolto soltanto le briciole in questo avvio di stagione. L'ex Monza ha esordito l'8 settembre, nella gara vinta per 4-0 dalle Cherries contro il Lincoln City in EFL Cup, mentre la seconda presenza è arrivata soltanto il 22 ottobre, in Europa League contro il Milan, gara terminata 3-0 in favore del Bournemouth. Oltre che in queste due partite, Di Gregorio è poi sceso in campo altre due volte: il 28 ottobre, sempre in Coppa di Lega contro l'Aston Villa, sfida finita con la vittoria degli inglesi per 3-0 e il 5 novembre, nel successo per 1-3 in trasferta contro lo Sparta Praga in Europa League. Michele Di Gregorio è dunque diventato a tutti gli effetti il portiere di coppe del Bournemouth, ma gli basterà per accontentarsi?

La formula del trasferimento di Di Gregorio dalla Juventus al Bournemouth

L'estremo difensore è passato dai bianconeri agli inglesi con la formula del prestito oneroso a 1,3 milioni di euro più bonus, con diritto di riscatto fissato a 12,7 milioni più 1,5 di bonus.