Bournemouth, Di Gregorio: "Qui non mi manca niente, bel rapporto con Palladino ma..."

Michele Di Gregorio, portiere del Bournemouth, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 sul Milan in Europa League: "Giocavamo in casa, sapevamo che era una partita importante contro un avversario di livello ma la nostra mentalità non cambia. Volevamo essere aggressivi e avremo avuto questo atteggiamento a prescindere dagli episodi".

Stasera hai sofferto il freddo?

"Stasera sì, però grazie ai miei compagni: quando la squadra non prende gol è un lavoro collettivo. Devo ringraziare loro".

Palladino ti ha già telefonato?

"No, il fatto che siamo stati insieme non significa niente. Abbiamo un bel rapporto, lui guarderà le partite degli ex del Monza e noi le sue perché siamo affezionati a lui come allenatore ma più di questo niente".

Qual è il segreto di questa mentalità?

"Credo che la grossa differenza sia che tutte le partite si vogliono giocare con le proprie idee, hanno un'intensità molto diversa dall'Italia e questo porta a delle partita molto più aperte. In Premier League rischi di perdere anche con l'ultima".

Gli allenamenti settimanali come sono?

"Sicuramente per me è stato un cambio importante, c'è differenza però credo che la cosa più diversa in assoluto è l'intensità pazzesca e la grinta e l'aggressione a palla persa che non avevo mai visto":

Cosa le manca dell'Italia?

"Anche se sono qui vedo qualcosa, dispiace che non cambi nulla o migliori, però questo è il calcio e dobbiamo stare al gioco. Grazie a Dio qui non mi manca niente, siamo stati accolti alla grande io e la mia famiglia quindi tutto ok".