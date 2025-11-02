Atalanta, allenamento mattutino dopo il ko di Udine: in gruppo De Roon e Maldini

Atalanta subito al lavoro, dopo la sconfitta rimediata ieri in trasferta contro l'Udinese che ha messo la parola fine all'imbattibilità dei bergamaschi in campionato. La formazione allenata da Juric ha sostenuto una seduta di allenamento in tarda mattinata: in gruppo Marten De Roon e Daniel Maldini, mentre proseguono le terapie per Giorgio Scalvini e Mitchel Bakker.

Anche nella giornata di domani, per la Dea è in programma una seduta in tarda mattinata. Prosegue quindi in questo modo la preparazione in vista del prossimo impegno, in programma mercoledì alle 21 contro l'Olympique Marsiglia e valido per la League Phase di Champions.

Le parole di Juric dopo la sconfitta con l'Udinese

"Per la prima volta la prestazione è stata negativa, in tutti i sensi, per la prima volta da quando sono qua ho avuto brutte sensazioni. Non abbiamo avuto un buon gioco e la giusta intensità nei contrasti, dobbiamo lavorare alla prossima gara sperando non accada più. Conosciamo le caratteristiche dell'Udinese e abbiamo fatto 5 cambi nell'ottica di mantenere la giusta freschezza, ma oggi non è stata la solita Atalanta. Scamacca? Oggi non ho visto nessuno bene, Gianluca non ha un processo facile per inserirsi, deve avere pazienza e mettercela tutta per tornare quello che è stato. E' passato un anno e mezzo, non è facile tornare come prima, ci sta".