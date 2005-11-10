Atalanta, distrazione di basso grado del retto femorale per Kolasinac: stop di 15-20 giorni

Piove sul bagnato per l'Atalanta, che continua a essere in emergenza nel reparto difensivo. Contro il Milan si è fermato Sead Kolasinac, che si è sottoposto a esami strumentali: per il centrale distrazione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e le sue condizioni verranno rivalutate prossimamente. Il periodo di stop dovrebbe essere di almeno 15-20 giorni.

La nota dell'Atalanta

Il club bergamasco ha pubblicato un comunicato nel quale ha aggiornato sulla situazione anche degli altri infortunati: "Oggi giornata di scarico e lavoro individuale per i nerazzurri al Centro Bortolotti. Scalvini, Kessie, Raspadori e Kossounou hanno svolto terapie. Hien, Sulemana e Pompei hanno lavorato in palestra e in campo.

Domani, mercoledì 21 ottobre, la squadra si allenerà alle 10.45 al Centro Bortolotti di Zingonia (la seduta sarà a porte chiuse con i primi 15' aperti ai media) per poi trasferirsi nel pomeriggio ad Amsterdam dove giovedì affronterà l'Ajax per la 2ª giornata della League Phase della UEFA Conference League 2026/27".