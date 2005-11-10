Che non fosse una partita come le altre lo si poteva immaginare. Per la prima volta Sead Kolasinac affrontava una squadra bosniaca in una competizione internazionale. Il difensore dell'Atalanta, in campo dal primo minuto a Banja Luka contro il Borac, ha trovato la zampata del 2-2 in mischia al 90' nel successo della Dea per 3-2 in Conference League. Una partita difficile iniziata con un errore sul gol del vantaggio di Juricic, l'attaccante si è girato troppo facilmente in area, ma alla fine ha saputo rimediare punendo i suoi connazionali al 90'.

Rimonta quasi completa

Un gol che ha fatto scattare in piedi la panchina e che è servito alla sua squadra per acquisire ancora più spinta per andare alla ricerca del 3-2 arrivato al quarto minuto di recupero e segnato da Davide Zappacosta che ha completato la rimonta.

Tedesco di nascita, bosniaco come nazionalità

L'ex difensore dell'Arsenal infatti è nato sì a Karlsruhe da padre montenegrino e madre bosniaca e fino all'età di 20 anni ha avuto la nazionalità tedesca compiendo il percorso nelle nazionali giovanili dall'Under 17 all'Under 18 fino ad arrivare all'Under 20. Dal 2013 poi la scelta di accettare la Nazionalità bosniaca collezionando 74 presenze e un gol nella rappresentativa maggiore.