Bentornato Kolasinac! Il “Rambo” della working class fondamentale per questa Atalanta

L’Atalanta ritorna alla vittoria e ritrova anche il suo “Rambo” della difesa: Sead Kolasinac. Il paragone tra il bosniaco e il berretto verde più famoso del mondo cinematografico vede combaciare perfettamente il terzo capitolo di entrambi: da una parte il bosniaco che riesce a salvare la sua Dea, dall’altra un Maurizio Sarri che pare proprio il colonnello Trautman dopo essere stato catturato dai russi in Afghanistan. Ad ogni modo, il numero 23 nerazzurro ritornato a pieno regime dopo l’infortunio, è stato una vera e propria boccata d’ossigeno per il reparto.

La grinta oltre gli infortuni

Sead Kolasinac all’Atalanta è il simbolo della working class, amato non solo per la sua attitudine al lavoro, ma perché incarna l’idea che non esista successo senza grinta e fatica: un modus operandi coerente con lo spirito bergamasco del sodo sporcarsi le mani per raggiungere i propri obiettivi. Per descrivere il bosniaco basta raccontare la settimana che ha accompagnato l’Atalanta alla vittoria di Dublino: un problema muscolare a meno di venti giorni dalla finale che avrebbe fatto alzare bandiera bianca a chiunque, ma che per lui si è trasformato in una rincorsa contro il tempo, recuperando abbastanza da disputare un tempo da “Rambo” e portare a casa la coppa. Stesso copione dopo la rottura del crociato nel 2025, prima del ritorno a far valere le sue capacità difensive nel breve ciclo di Palladino diventando titolare in pianta stabile.

Dubbi estivi, infortuni e difficoltà della retroguardia

Con Maurizio Sarri il futuro di Kolasinac sarebbe potuto essere lontano da Bergamo, vista l’insistenza dello Schalke 04, ma Sead alla fine è rimasto in quanto uno dei pochi veri leader presenti in squadra. Il percorso tuttavia è stato altalenante: prima impiegato come terzino sinistro, poi spostato al centro per tappare le falle di una retroguardia in grande difficoltà numerica. Infine lo stop a San Siro, infortunio che ha costretto la difesa atalantina a subire ben 12 gol in 5 partite tra campionato e Conference.

Back to back: porta inviolata e vittoria

Sead Kolasinac ritorna nella gara di Monza e con lui la retroguardia ritrova la serenità. Il bosniaco lotta, costruisce, ruba palloni e trascina anche Giorgio Scalvini a una grande prestazione, riportando l’Atalanta a una vittoria in trasferta che mancava dai tempi del successo contro quel Milan che lo aveva stoppato a inizio stagione. Un guerriero ritrovato per una Dea che ora deve risalire la china: anche e soprattutto attraverso quello spirito di Kolasinac, fondamentale per ricompattare tutto il gruppo.