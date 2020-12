Atalanta, Gasperini: "Maehle è un bel rinforzo. Qualcosa d'altro? Siamo in tanti"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a SKY dopo il pari contro il Bologna. "Maehle è un giocatore che sulla fascia è un bel rinforzo. Lì abbiamo parecchi giocatori ma finiscono per giocare Hateboer e Gosens. Chiedere qualcosa d’altro? No no, siamo in tanti. Non abbiamo fatto le valutazioni giuste di quelli che abbiamo, aggiungere altri… Sono per le rose corte, quest’anno è stato un grosso problema”.