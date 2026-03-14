Atalanta, Hien: "Primo tempo tosto, non dobbiamo perdere il nostro coraggio"

Isak Hien, difensore dell'Atalanta, è stato intervistato da DAZN dopo il pareggio contro l'Inter: "Primo tempo tosto, quando entriamo vogliamo aiutare sempre la squadra, abbiamo provato a farlo con lo spirito giusto. Abbiamo giocato sempre così, con tanto coraggio: è una cosa che non si deve perdere. Contro il Bayern è andata male, ma ci abbiamo provato dando tutto".