Atalanta, Hien: "Primo tempo tosto, non dobbiamo perdere il nostro coraggio"
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Isak Hien, difensore dell'Atalanta, è stato intervistato da DAZN dopo il pareggio contro l'Inter: "Primo tempo tosto, quando entriamo vogliamo aiutare sempre la squadra, abbiamo provato a farlo con lo spirito giusto. Abbiamo giocato sempre così, con tanto coraggio: è una cosa che non si deve perdere. Contro il Bayern è andata male, ma ci abbiamo provato dando tutto".
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