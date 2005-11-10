Atalanta, intervento riuscito per Hien: 2-3 mesi di stop per la lesione al tendine
Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha annunciato che si è concluso da poco l'intervento al tendine per Isak Hien: "Atalanta BC comunica che nella giornata di oggi, martedì 30 giugno 2026, Isak Hien è stato sottoposto a intervento chirurgico di riparazione della lesione del tendine prossimale del muscolo semimembranoso della coscia sinistra.
L'intervento, eseguito presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia) dal Professor Lasse Lempainen, specialista in chirurgia tendinea, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".
Un eventuale nuovo arrivo nella difesa orobica dipenderebbe comunque da una cessione nel reparto difensivo, al netto dello stop di Hien, il cui rientro è previsto nel giro di 2-3 mesi.