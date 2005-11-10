Ufficiale Hien jr. cambia squadra: il difensore svedese lascia la Svezia e passa al Tromso

Il Tromso ha ufficializzato l'arrivo del difensore svedese Leon Hien. Il 25enne, fratello minore dell'atalantino Isak, si trasferisce dal Djurgården con la formula del prestito fino al termine della stagione, andando a rinforzare il reparto arretrato della formazione norvegese.

Reduce dall'ultima esperienza nel massimo campionato svedese con il Djurgården, Hien vanta già un percorso importante tra Svezia e Norvegia. In passato ha infatti indossato le maglie di diversi club svedesi, oltre a quella dell'Odd, maturando esperienza nei principali campionati scandinavi. Il direttore sportivo Lars Petter Andressen ha spiegato le motivazioni che hanno portato il club a puntare sul centrale svedese: "Leon è un giocatore che seguiamo da molto tempo. Siamo convinti che possa integrarsi perfettamente nel nostro gruppo e dare un contributo importante agli obiettivi che vogliamo raggiungere da qui al termine della stagione".