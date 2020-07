Atalanta, Ilicic in Slovenia con la famiglia: il recupero per il PSG è quasi impossibile

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Atalanta ha concesso a Josip Ilicic qualche giorno da passare vicino alla famiglia in Slovenia, dopo che lo stesso giocatore aveva espresso la volontà di staccare per provare a recuperare da un periodo difficile vissuto durante il lockdown e subito dopo il picco dell'emergenza Covid. Quasi impossibile ritrovarlo pronto per la sfida contro il PSG, anche se questa pausa potrebbe aiutare l'ambiente nerazzurro a sperare in un recupero miracoloso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.