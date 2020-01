Atalanta miniera d'oro: le 10 cessioni più remunerative. Kulusevski record

Dejan Kulusevski alla Juventus per 35 milioni di euro più 9 di bonus diventerò la cessione più remunerativa dell'Atalanta. Battuto il record che apparteneva a Franck Kessié, riscattato in estate dal Milan per 24 milioni dopo gli 8 già spesi nel 2017 per il prestito biennale. Terzo gradino del podio per Alessandro Bastoni, ceduto all'Inter per 31,1 milioni nel 2017. Da sottolineare l'impressionante incidenza dell'era Gasperini nella Top 10, con ben 7 giocatori valorizzati dall'attuale tecnico. Lo svedese in questo è l'eccezione, sebbene debba anch'egli a Gasp l'esordio in Serie A. "Già a sedici anni si allenava con noi e aveva doti straordinarie" dichiarò qualche settimane fa lo stesso allenatore. Fuori dalla nidiata Massimo Donati e Ivan Pelizzoli, appartenenti ancora al l'era Ruggeri con Giovanni Vavassori allenatore.

Questa la Top 10 (dati Transfermarkt):

1 - Dejan Kulusevski (Juventus, 2020) 35 milioni

2 - Franck Kessié (Milan, 2017) 32 milioni

3 - Alessandro Bastoni (Inter, 2017) 31.1 milioni

4 - Bryan Cristante (Roma, 2018) 26 milioni

5 - Andrea Conti (Milan, 2017) 24 milioni

6 - Roberto Gagliardini (Inter, 2017) 22,5 milioni

7 - Mattia Caldara (Juventus, 2017) 19 milioni

8 - Massimo Donati (Milan, 2001) 15 milioni

8 - Andrea Petagna (SPAL, 2018) 15 milioni

10 - Ivan Pelizzoli (Roma, 2001) 14 milioni