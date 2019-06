Atalanta, Percassi: "Champions a Bergamo? Ora no, ma faremo di tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Bergamo Tv per parlare dell'eventualità di giocare la Champions League tra le mura amiche: "Al momento non si può giocare. Ci sono tanti vincoli. È impossibile, ma tenteremo di fare un ragionamento con la UEFA. Io ho lanciato la cosa, forse non dovevo dirlo, ma l'Atalanta sta facendo degli sforzi per giocare in casa".

Il patron nerazzurro non ha risparmiato critiche riguardo il match di Europa League contro il Sarajevo: "Può essere apprezzata la buona volontà della società? Sì, tenendo conto che abbiamo giocato a Sarajevo, una cosa incredibile. Se la fanno fare lì non capisco perché a Bergamo no, con tutto il lavoro che cercheremo di fare. Ma c'è un elenco notevole di cose da fare, una cosa può compromettere tutto. Noi lotteremo fino alla fine".