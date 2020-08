Atalanta, tra una settimana si riparte: ma a centrocampo la coperta rimane cortissima

Pochissimi giorni di pausa e poi si riparte. L'Atalanta ha già esaurito il periodo di riposo, ora è arrivato il momento di tornare a lavorare sui campi di Zingonia in vista della nuova stagione. Lunedì scatta il raduno, con la truppa del Gasp che tornerà a disposizione del tecnico di Grugliasco. Tante conferme, ma la società dovrà intervenire giocoforza sul mercato. Due i problemi di reparto che si riproporranno nei prossimi giorni: mancanza di centrali difensivi e soltanto tre centrocampisti centrali, di cui uno più propenso agli inserimenti.

Due centrali - La coperta è un po' corta in difesa, ma il vero problema resta a centrocampo. La mancanza di un centrocampista è stata evidenziata nella sfida col PSG, visto l'ingresso del giovane Da Riva: in quella zona del campo Gasperini ha a disposizione soltanto Freuler e De Roon (Pasalic viene utilizzato più da trequartista). Serve operare sul mercato il più in fretta possibile, trovando un giocatore funzionale al tecnico degli orobici. Un palleggiatore, ad esempio, in grado di liberare dai compiti di impostazione il Papu Gomez.

Maggiore esperienza - Nessuno dei titolari ha sfigurato in Champions League, ma un po' d'esperienza nei momenti cruciali del match serve come il pane. Congelare il pallone, giocare col cronometro e tenere lontani dall'area i pericoli maggiori: un centrocampista che sa come trattare la palla e i compagni durante il classico momento di apnea. Non sarà facile muoversi sul mercato, soprattutto con meno tempo a disposizione: la caccia è aperta, per le gelide notti d'Europa serve una coperta leggermente più spessa.