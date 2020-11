Balotelli strizza l'occhio a Prandelli: gradirebbe l'ipotesi di un'avventura alla Fiorentina

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, mentre continua ad allenarsi con i dilettanti dello Sporting Franciacorta, Mario Balotelli resta in attesa di una chiamata dalla Serie A e magari di una chiamata da parte di un estimatore di lungo corso come Cesare Prandelli. L'attaccante vedrebbe di buon occhio un'avventura in maglia viola sotto la guida del suo ex ct ai tempi del grande Europeo del 2012.