Barcellona, il vicepresidente Cardoner: "Mai stati interessati a De Ligt"

Jordi Cardoner, vicepresidente del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni su De Ligt e sul sempre più probabile mancato arrivo del difensore in blaugrana. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: "Noi delusi? Non possiamo esserlo per qualcosa per cui non siamo interessati e su cui non abbiamo lavorato".