© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In giornata è previsto un comunicato ufficiale del Barcellona riguardante le condizioni di Ousmane Dembélé. Il francese si è infortunato per l'ennesima volta, rimediando la rottura completa del tendine prossimale del bicipite femorale della coscia destra. È particolarmente importante conoscere la durata dell'assenza del francese: nel caso i medici dovessero stimare la sua indisponibilità per oltre cinque mesi il Barcellona potrà godere di una proroga, in conformità al regolamento della Federcalcio spagnola, al mercato: identificato il possibile sostituto, il 32enne Angel del Getafe.