Barella batte Correa e Giroud: è suo il Goal of the Week di Champions League

Nicolò Barella ha vinto il premio Goal of the week in Champions League. Il centrocampista dell'Inter, con la sua rete dell'1-0 contro il Benfica, si piazza davanti al compagno di squadra Correa, a Olivier Giroud contro il Napoli e a Rodrygo contro il Chelsea.