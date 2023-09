Barella e Lautaro: l'Inter ora vuole blindare i due gioielli nella vetrina del Pallone d'Oro

vedi letture

Tre gioielli nerazzurri nei trenta candidati al Pallone d'Oro. Anzi due, perché André Onana, con buone probabilità la miglior intuizione dell'Inter negli ultimi anni, è già partito, finanziando il mercato dell'ultima estate. Nicolò Barella e Lautaro Martinez, a essere considerati i migliori al mondo, ci sono abituati. Entrambi rientrano in lista ad appena due anni dall'ultima volta, ma con la fondata ambizione di migliore i piazzamenti - rispettivamente 25° e 21° - dell'edizione 2021.

Il passo in avanti. È quello dettato dall'upgrade che la finale di Istanbul ha oggettivante regalato ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Avesse vinto la Champions, Lautaro avrebbe avuto anche legittime speranze di finire quantomeno in top 3, visto che il Mondiale - magari non da protagonista, ma comunque con un peso rilevante - l'ha portato a casa.

La vetrina, il mercato, i rinnovi. Champions e Pallone d'Oro, del resto, sono vetrine di primo piano. Un po' per tutti, adesso che al pallone s'è aggiunto un player come l'Arabia Saudita: a casa Lautaro ha già bussato e ha ricevuto un no secco, da Barella chissà. Il sardo, in tempi recenti, è sempre stato soprattutto nel taccuino di Pep Guardiola, che se da Manchester vedesse partire Bruno Fernandes si fionderebbe su Nicolò. Premesso che l'elefante nella stanza - il futuro della proprietà - è il vero tema, i prossimi passi da fare in viale della Liberazione sono chiari. Con Lautaro si è già impostato il discorso rinnovo, in estate in sede si è visto l'agente Alejandro Camano, che ha ribadito l'amore del Toro ma pure ricordato che serve una squadra importante attorno. A calciomercato conclusa, verrebbe da dire che non si può lamentare. Entrambi sono in scadenza nel 2026: un orizzonte abbastanza lontano da lasciare sereni, ma solo relativamente. Entrambi hanno rinnovato nell'autunno 2021: due anni dopo sono rientrati nella classifica de L'Equipe, due anni dopo sembra maturo il tempo per un altro prolungamento. Per premiarli, e pure per arrivare al prossimo mercato in una posizione di forza.