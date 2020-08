Batista presenta Vera: "E' simile a Pirlo. Al Torino sarà una coppia vincente"

Intercettato da Tuttosport, il commissario tecnico dell’Argentina Under 23, Under 20 e della Selezione Olimpica Fernando Batista ha presentato Fausto Mariano Vera: "Lo conosco da piccolissimo, da quando io sovrintendevo alle giovanili dell’Argentinos Juniors. Vera calcisticamente è molto intelligente: è un volante, un centrocampista molto dinamico dotato di un ottimo passaggio. Non temo smentita affermando che oggi è tra i primi 5 giocatori di maggior prospettiva e futuro nel calcio argentino. Ha uno stile di gioco che lo porta a essere assimilabile ad Andrea Pirlo: come l’ex fenomeno della vostra Nazionale anche lui è molto tecnico, ha un calcio eccellente dalla media distanza e sì, se cerchiamo un giocatore italiano che possa aiutare i lettori di Tuttosport a capire che tipo di calciatore sia Vera, beh, sì, è senza dubbio Pirlo. La coppia Vera-Torino, se si formerà, sarà vincente".