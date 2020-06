Bayern-Inter, 5 milioni di distanza per Perisic. E la gara di ieri può convincere i bavaresi

In prestito con diritto di riscatto dall'Inter al Bayern Monaco, è scaduta la prima scadenza per la conferma di Ivan Perisic in Baviera. Però le società continuano a trattare e sul croato arriva un editoriale importante su Die Welt, dopo la gara da protagonista in DFB Pokal contro l'Eintracht Francoforte. In gol di testa, Perisic ha giocato "per l'infortunio di Gnabry" ma ha dato al Bayern ottime ragioni per riscattarlo. Scaduta l'opzione a 20 milioni, adesso la distanza è tra l'offerta da 10 e la richiesta da 15 dell'Inter per l'addio.