Atalanta, Bellanova: "
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Filippo Davide Di Santo
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ieri alle 18:40Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
20.10.2026 18:40Serie A
Le dichiarazioni in conferenza stampa del giocatore dell'Atalanta in vista della gara di UEFA Conference League contro l'Ajax
TUTTOmercatoWEB
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18:40 –Raoul Bellanova presenta così la gara valida per la seconda giornata di UEFA Conference League in programma domani contro l'Ajax. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore dell'Atalanta.
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