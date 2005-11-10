Stasera Atalanta-Inter, i convocati di Sarri: quattro recuperati
Rientrano a disposizione Bellanova, Kristensen, Raspadori e Gaetano. Fischio d'inizio questa sera alle 20.45 alla New Balance Arena
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Sono 24 i calciatori convocati da Maurizio Sarri per Atalanta-Inter, in programma questa sera alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo.
Tornano a disposizione dell’allenatore toscano Bellanova, Kristensen, Raspadori e Gaetano. Di seguito l’elenco completo.
La lista di Sarri per l’Inter
Portieri: Carnesecchi, Sonzogni, Sportiello.
Difensori: Bellanova, Bernasconi, Idele, Kolasinac, Kristensen, Obric, Scalvini, Zappacosta.
Centrocampisti: Ederson, Elmas, Gaetano, Kessie, Pasalic, Samardzic, Zalewski.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Rowe, Scamacca, Sulemana.
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