Arrivano novità importanti direttamente da Zingonia sugli infortunati di casa Atalanta. Nel pomeriggio di oggi, giorno della ripresa degli allenamenti in vista della sfida contro l'Inter in programma per domenica sera alle ore 20.45 alla New Balance Arena, Maurizio Sarri ha potuto infatti riaccogliere in gruppo sia Raoul Bellanova che Giacomo Raspadori, che hanno svolto l'intera seduta con il resto dei compagni e che saranno dunque a disposizione per la gara contro i nerazzurri di Chivu.

Gli altri infortunati ancora ai box

Non arrivano invece ancora notizie del tutto positive per gli altri giocatori alle prese con vari acciacchi fisici. Gaetano, Hien, Kossounou e Kristensen hanno svolto un lavoro prima in palestra e successivamente sul campo, individualmente. Terapie e palestra invece per Pompei.